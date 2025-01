.com - Terza Categoria / L’Urbanitas Apiro inizia la fuga in testa: il riassunto della 13° giornata

I rosanero vincono anche a Filottrano e vanno a +4, il Real Sassoferrato espugna il Mosconi e fa sei di fila, il derby di Fabriano finisce in parità e Maiolati Pianello e Valle Del Giano tornano a vincere, mentre nel girone E l’AC Appignano espugna Macerata e rimane in lotta per le prime cinqueVALLESINA, 13 gennaio 2025 – Siamo entrati nella fase cruciale, che nello scorso fine settimana ha visto svolgersi la sua tredicesimadi campionato. Un turno che può dettare nuove gerarchie per la seconda metà di stagione, essendo ormai arrivati agli sgoccioli del girone d’andata, in un momento in cui conta solo vincere per stabilire le proprie ambizioni.Un segnale importante lo da la capolista Urbanitas, che espugna anche il San Giobbe di Filottrano per 1-3 e si porta a quota 27 punti a +4 sulla seconda, forte del pareggio per 1-1 dell’Albacina nel derby in casa del Fabriano.