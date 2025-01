Notizie.com - Squalo bianco in via d’estinzione, WWF: “Ecco perché è fondamentale per l’uomo”

Da diversi anni loè in via, un animale molto importante per il nostro ecosistema anche se non ce ne rendiamo conto.Vista la sua pericolosità, banalmente qualcuno potrebbe pensare che un’eventuale estinzione sia un bene. Non è affatto così, anzi i rischi sono davvero importanti.in via(Notizie.com)Stefano Moro, ricercatore della stazione zoologica Anton Dohrn e collaboratore WWF Italia e WWF Africa, a Notizie.com ha spiegato: “Ormai cinque anni fa abbiamo stimato per la prima volta l’andamento della popolazione degli squali bianchi nel Mar Mediterraneo, constatando come questa specie sia a rischio e oggi la situazione non è variata rispetto al passato. La situazione degli elasmobranchi nel Mediterraneo è in grave crisi, poi lofa più notizia anche per il suo carisma”.