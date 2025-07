L'Inter Women si prepara a rivoluzionare la propria rosa con un colpo di mercato che fa parlare di sé: Benedetta Glionna arriva dalla Roma, ma il coinvolgimento della Juventus rende questa trattativa ancora più intrigante. Un affare a tre che promette sorprese e rafforza notevolmente l’attacco nerazzurro, dopo l’addio di Cambiaghi. La sfida si fa trasparente: chi avrà la meglio in questa battaglia di mercato?

Inter Women, in arrivo Glionna dalla Roma: ma l'affare a 3 coinvolge anche la Juventus. Pavan vestirà bianconero. Con una mossa di mercato tanto complessa quanto efficace, l' Inter Women si assicura un rinforzo di primo livello per il proprio attacco, italiano e quindi anche utile per le liste dopo la cessione di Cambiaghi: Benedetta Glionna è una nuova giocatrice nerazzurra. L'arrivo dell'ala dalla Roma è il risultato di una maxi operazione a tre che ha coinvolto anche la Juventus, e che vede il sacrificio del giovane talento Matilde Pavan, che si trasferisce in bianconero. Per l'Inter si tratta del raggiungimento di un obiettivo primario, ottenuto superando uno stallo che bloccava da giorni il calciomercato femminile.