Re Carlo in Scozia accolto con la Cerimonia delle Chiavi a Holyroodhouse

Re Carlo ha inaugurato il suo soggiorno estivo in Scozia con la tradizionale Cerimonia delle Chiavi a Holyroodhouse, un momento di grande rilevanza simbolica e storico. Accolto con entusiasmo e rispettoso delle tradizioni, il sovrano ha dato ufficialmente il via alla Holyrood Week, un'occasione unica per celebrare il legame tra monarchia e terra scozzese. Questa cerimonia segna l'inizio di una settimana ricca di eventi e significati profondi, che rafforzano il rapporto tra il Regno Unito e la Scozia.

Re Carlo ha dato ufficialmente inizio al suo soggiorno estivo in Scozia partecipando alla tradizionale Cerimonia delle Chiavi nei giardini del Palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale del sovrano a Edimburgo. Poco dopo l'arrivo in elicottero insieme alla Regina, al Re sono state simbolicamente consegnate le chiavi della città. L’evento segna l'avvio della Holyrood Week, la settimana che ogni anno il monarca trascorre in terra scozzese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Re Carlo in Scozia, accolto con la Cerimonia delle Chiavi a Holyroodhouse

