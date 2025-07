Temptation Island 2025 Filippo Bisciglia racconta per la prima volta l’incidente della barca

Manca ormai pochissimo all’inizio di Temptation Island 2025, e le anticipazioni non si fermano. Filippo Bisciglia, volto ormai iconico del programma, ha deciso di condividere per la prima volta i dettagli dell’incidente della barca avvenuto proprio davanti alla spiaggia dove i concorrenti sbarcheranno. Un episodio che promette emozioni e suspense, aggiungendo un ulteriore elemento di suspence a questa nuova stagione. Ma cosa ci aspetta? Restate con noi per scoprirlo.

Manca ormai pochissimo all’inizio di Temptation Island 2025 e sono tantissime le indiscrezioni e le rivelazioni sulla trasmissione. Molte arrivano da Filippo Bisciglia che ormai da anni conduce il programma che mette alla prova i sentimenti delle coppie. L’ultima rivelazione riguarda l’incidente accaduto di fronte alla spiaggia in cui vedremo sbarcare i concorrenti. L’incidente della barca a Temptation Island 2025. Come anticipato qualche tempo fa, l’incidente della barca a Temptation Island 2025 – che aveva fatto tanto discutere – non andrà in onda per volere di Maria De Filippi. Scopriamo però qualcosa di più su quanto accaduto grazie alle rivelazioni di Filippo Bisciglia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia racconta per la prima volta l’incidente della barca

