Marcus Rashford lascia il Manchester United ma la sua prossima destinazione è un mistero…

Il mondo del calcio è in fermento: Marcus Rashford, il talentuoso attaccante del Manchester United, sembra pronto a lasciare la Premier League. La sua prossima destinazione resta un mistero, alimentando speculazioni e aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. Con un passato ricco di successi e un futuro incerto, Rashford si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando il Manchester United e forse anche l’Inghilterra. Ma dove andrà?

Rashford lascia il Manchester United. Quale sarà il futuro dell'attaccante inglese? L'indiscrezione Lui vuole andare via dall'Inghilterra, però il club non pensa a prestiti Il futuro di Marcus Rashford è sempre più lontano da Manchester. Secondo quanto riportato dall'autorevole giornalista David Ornstein, l'attaccante 27enne, prodotto del vivaio e per anni simbolo del club, non rientra .

Rashford Juventus, possibile ritorno di fiamma! Bianconeri interessati all’attaccante del Manchester United: il prezzo è già fissato. Cifre e dettagli - Il futuro di Marcus Rashford potrebbe scrivere un nuovo capitolo in Serie A: la Juventus è nuovamente interessata all’attaccante del Manchester United, dopo il prestito all’Aston Villa.

MEN - Inter ha chiesto Rashford ma ha fissato una condizione. L'attaccante ha già rifiutato... Vai su Facebook

Perché Rashford non gioca e può lasciare il Manchester United: i motivi dell'addio; Rashford: 'Sono pronto a lasciare il Manchester United'; Chi è Rashford, l’attaccante che piace al Milan.

Rashford in Serie A: affare chiuso con la clausola - Marcus Rashford è l'occasione a sorpresa che si è presentata di nuovo per la Serie A dopo i rumors di calciomercato dello scorso gennaio ... Come scrive calcionow.it

Rashford all'Aston Villa, è ufficiale. Ci avevano pensato Juventus e Milan - MSN - Ora è ufficiale, Marcus Rashford lascia il Manchester United ma resta in Premier League: nuova avventura all'Aston Villa. Si legge su msn.com