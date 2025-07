Daniel Nilsson arresto convalidato | ‘Solo un diverbio’ la compagna non l’ha denunciato

Daniel Nilsson, noto fotomodello e ex volto di “Avanti un altro,” resta in carcere dopo l'arresto avvenuto a Cervinia per presunti maltrattamenti. Nonostante la compagna non abbia presentato denuncia formale, le autorità continuano le indagini per accertare la verità dietro l'accusa. La sua posizione rimane sotto stretto scrutinio, alimentando il dibattito sulla gestione dei casi di violenza domestica e sulla presunzione di innocenza. Resta da capire come evolverà la vicenda nei prossimi giorni.

Nilsson interrogato in carcere, si indaga sui maltrattamenti. Resta in carcere Daniel Nilsson, 45 anni, fotomodello ed ex volto di "Avanti un altro", arrestato sabato 28 giugno a Cervinia per presunti maltrattamenti nei confronti della compagna, figlia di un diplomatico italiano. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e si è riservato la decisione sulla misura cautelare richiesta dalla Procura. A parlare è la sua legale, Valeria Fadda: "Il mio assistito ha risposto a tutte le domande, ha fornito la sua versione e nega di aver picchiato la compagna. Parla solo di un diverbio.

Avanti un Altro sotto shock: Daniel Nilsson arrestato - Un colpo di scena scuote il mondo dello spettacolo e della televisione: Daniel Nilsson, il celebre volto di Avanti un Altro e icona della moda, è stato arrestato a Cervinia per maltrattamenti alla compagna.

