Blackout Musetti è subito fuori a Wimbledon | eliminato dal georgiano Basilashvili

La ripartenza dopo un mese di stop poteva essere ostica. Per Lorenzo Musetti si è trasformata in un ostacolo insormontabile: l’azzurro esce clamorosamente di scena già al primo turno di Wimbledon, sconfitto in 4 set dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 126 al mondo. Da un risultato straordinario come la semifinale del Roland Garros, all’amarezza di un ko brutto e pesante. Musetti infatti un anno fa era riuscito a raggiungere proprio la semifinale a Wimbledon: l’inizio di un percorso che lo aveva portato prima al bronzo olimpico e poi alla straordinaria stagione su terra in questa primavera, che lo ha portato fino al numero 6 al mondo (attualmente è settimo nel ranking). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it