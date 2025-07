Strage di Bologna confermato l' ergastolo a Bellini ex Avanguardia Nazionale

La tragica strage di Bologna, uno degli eventi più drammatici della storia italiana, si avvicina finalmente a una chiusura definitiva con la conferma dell’ergastolo a Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale. La Cassazione ha sancito la sua responsabilità, portando giustizia alle vittime di quel terribile giorno del 1980. La vicenda, intrisa di dolore e mistero, si conclude con questa sentenza che conferma l’importanza della memoria e della verità.

I giudici della sesta sezione della Cassazione hanno confermato, in via definitiva, la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, accusato di concorso nella strage di Bologna avvenuta il 2 agosto del 1980 che causò la morte di 85 persone e il ferimento di 200. La Corte ha anche confermato la condanna a sei anni per l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Strage di Bologna, confermato l'ergastolo a Bellini (ex Avanguardia Nazionale)

In questa notizia si parla di: confermato - strage - bologna - ergastolo

Strage di Monreale, confermato il fermo per il 19enne Matthias Conti - Il Gip di Palermo ha convalidato il fermo di Matthias Conti, 19enne accusato di concorso in strage e detenzione illegale di arma da fuoco.

Confermato l'ergastolo a Paolo Bellini per concorso nella strage di Bologna, 85 morti e più di 200 feriti. La sentenza arriva a un mese dal 45°anniversario. #1luglio Vai su X

Giovanni Brusca, noto a più come colui che azionò il bottone della strage di Capaci è da oggi un uomo libero. Pare abbia finito di scontare su questa vita terrena il debito con la giustizia dopo “soli” 25 anni alla sbarra (di cui gli ultimi 4 in libertà vigilata). Dico vit Vai su Facebook

Strage di Bologna, Cassazione: confermato ergastolo per Bellini; Strage di Bologna,; Strage di Bologna, confermato in Cassazione l'ergastolo per Paolo Bellini.

Strage di Bologna, confermato l’ergastolo in Cassazione per Paolo Bellini - I giudici della sesta sezione della Cassazione hanno confermato, in via definitiva, la condanna all'ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, accusato di concorso nella ... Scrive msn.com

Strage di Bologna, Cassazione: confermato ergastolo per Bellini - I giudici della sesta sezione penale della Cassazione presieduta da Giorgio Fidelbo hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza pronunciata l’8 luglio di un anno fa dai ... Come scrive msn.com