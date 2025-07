Pulmino con a bordo un gruppo di bambini si ribalta a Palermo Alcuni sono feriti

Un incidente scuote Palermo: un pulmino con bambini si è ribaltato in via Ruffo di Calabria, causando traumi e spavento. La rottura dei freni avrebbe provocato il sinistro, che ha coinvolto giovani innocenti e richiesto l’intervento immediato delle autorità. La loro sicurezza è stata prontamente tutelata, ma l’accaduto ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la prudenza sulle strade. La comunità si stringe attorno alle vittime e alle loro famiglie, sperando in una pronta guarigione.

Un pulmino con a bordo un gruppo di bambini in via Ruffo di Calabria a Palermo si è cappottato. Pare che si siano rotti i freni e il mezzo si è messo di fianco. Una bambina con un sospetto trauma cranico è stata portata in ospedale all’ospedale Di Cristina, una seconda è rimasta incastrata nel mezzo ed è stata liberata, ma non avrebbe ferite gravi. Gli altri bambini sono stati soccorsi dai. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pulmino con a bordo un gruppo di bambini si ribalta a Palermo. Alcuni sono feriti

