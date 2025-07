Sinner strapazza Nardi a Wimbledon Nessuna sorpresa nel derby azzurro

Nel cuore di Wimbledon, Jannik Sinner dimostra ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, strapazzando Nardi nel derby azzurro. Con un'ottima prestazione sull’erba londinese, l’italiano si affaccia con sicurezza al torneo, pronto a conquistare nuovi traguardi. La scena è tutta sua: il primo set, combattuto, apre le porte a un cammino promettente. Ora, l’obiettivo è continuare a sorprendere e portare l’Italia sempre più in alto nel prestigioso slam britannico.

Londra, 1 luglio 2025 – Esordio vincente per Jannik Sinner a Wimbledon. Nel derby azzurro che si è disputato sull’erba londinese del campo numero uno l'altoatesino si è imposto sul ventunenne Luca Nardi con il risultato di 6-4 6-3 iniziando così nel migliore dei modi la sua avventura nello slam britannico e nel prossimo turno incontrerà l’australiano Aleksandar Vukic. Il primo set è quello più combattuto. Sinner sfrutta il servizio per mettere in forte difficoltà l’avversario, mentre i game in cui è Nardi ad avere il turno di battuta sono più equilibrati. Il break che consente al numero uno del ranking mondiale arriva al 10 game con il tennista pesarese che è costretto a forzare al servizio senza ottenere l’effetto sperato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner strapazza Nardi a Wimbledon. Nessuna sorpresa nel derby azzurro

