Wimbledon è già super Italia | Cocciaretto spazza via in meno di un' ora la n 3 al mondo Pegula! Bene Sonego ko Arnaldi

Londra si risveglia con emozioni mozzafiato ai Championships di Wimbledon. La sorpresa è servita: Elisabetta Cocciaretto, la giovane talento italiana, cancella in meno di un'ora la numero 3 al mondo Pegula, dimostrando che il tennis italiano ha ancora molto da dire. Intanto, Sonego fa il suo esordio vincente, promettendo un torneo ricco di spettacolo e sorprese. Il sogno di Wimbledon è appena iniziato e il pubblico è pronto a vivere emozioni indimenticabili.

Elisabetta Cocciaretto è stata perfetta nel suo match d’esordio a Wimbledon. La 24enne di Fermo, numero 116 del ranking Wta, ha eliminato in due set (6-2, 6-3), in appena 58 minuti di partita, la statunitense Jessica Pegula, n.3 del mondo e del tabellone femminile londinese. Buona la prima per Lorenzo Sonego, che debutta con una convincente vittoria a Wimbledon. Opposto al portoghese Jaime Faria,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wimbledon, è già super Italia: Cocciaretto spazza via in meno di un'ora la n. 3 al mondo Pegula! Bene Sonego, ko Arnaldi

In questa notizia si parla di: wimbledon - cocciaretto - mondo - pegula

Wimbledon donne: sulla strada di Paolini c'è Sabalenka, Cocciaretto sfida subito Pegula - All’orizzonte di Wimbledon, le nostre talentuose azzurre si preparano a scendere in campo con determinazione e passione.

Elisabetta Cocciaretto, vittoria a Wimbledon: sconfitta Pegula. L'azzurra domina la numero 3 del mondo con il punteggio di 6-2, 6-3 https://tg.la7.it/sport/cocciaretto-vittoria-pegula-wimbledon-01-07-2025-240468… Vai su X

Inizia in maniera spettacolare l'avventura di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon. L'azzurra batte in due set (6-2 6-3) la numero 3 al mondo Jessica Pegula e approda al secondo turno del torneo grazie al successo più importante della sua carriera. Cocciarett Vai su Facebook

Wimbledon, i risultati delle italiane: Cocciaretto al 2° turno, più tardi Bronzetti; Wimbledon in diretta. Impresa di Cocciaretto: elimina Pegula. Avanza Sonego, Musetti sull’1-1; Wimbledon, impresa per Cocciaretto: batte la n.3 del mondo Pegula. Chi è la tennista anconetana.

Wimbledon, impresa per Cocciaretto: batte la n.3 del mondo Pegula. Chi è la tennista anconetana - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Cocciaretto batte la numero 3 Pegula a Wimbledon, poi divaga: “Scusate… sto facendo troppa filosofia” - La tennista italiana protagonista di una bella vittoria all’All England Club contro la miliardaria americana. Segnala fanpage.it