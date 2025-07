Dalla Ferrari alla Mercedes Wolff annuncia | È il migliore

Dalla Ferrari alla Mercedes, Toto Wolff ha reso omaggio a un pilota che definisce “il migliore”: 200 parole di stima e rispetto. La rivalità in Formula Uno spesso si trasforma in opportunità di trasferimento, creando un clima di competizione intensa e imprevedibile. Wolff, riconoscendo le straordinarie capacità del suo rivale, lo vorrebbe nella sua squadra, dimostrando come la grandezza possa unire anche i nemici di ieri. La passione per la velocità supera ogni frontiera, aprendo nuove sfide e occasioni di crescita.

Parole di stima di Toto Wolff verso il rivale. Lo vorrebbe in Mercedes. Nella Formula Uno le grandi rivalità possono dare origine anche a trasferimenti. Molti team, colpiti dalle abilità di piloti o ingegneri di altre squadre nel corso degli anni, hanno finito per proporre un contratto proprio ai loro rivali di un tempo. Un esempio recente è quello di Lewis Hamilton, lo storico rivale di Ferrari che ha finito per approdare proprio nella squadra italiana dopo anni. Nella squadra italiana, in effetti, ci sono dei talenti indiscutibili, dagli ingegneri ai piloti che pure non stanno ricevendo una grande gratificazione per il loro impegno quest’anno. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: ferrari - mercedes - wolff - annuncia

LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Mercedes competitiva sul giro secco nella FP3, Ferrari al lavoro - La Formula 1 è tornata a far parlare di sé! In un GP di Spagna incandescente, la Mercedes dimostra la sua potenza sul giro secco, mentre la Ferrari si concentra sulla strategia.

Un'amicizia vera quella tra Hamilton e Wolff, che quando scoprì dell'addio con conseguente firma alla Ferrari non la prese benissimo. Ma un rapporto consolidato passa pure attraverso delle difficoltà e quando si superano diventa pure più forte. L'amicizia è ri Vai su Facebook

Non vogliono una McLaren! L'avvertimento della Mercedes ad Antonelli e Russell; Hamilton-Ferrari, Wolff l'ha saputo da Carlos Sainz senior; Annuncio ufficiale, ribaltone Ferrari in F1: stravolta la classifica.

ULTIM’ORA HAMILTON: cambia tutto per la Ferrari | L’ANNUNCIO UFFICIALE - Le ultime dichiarazioni di uno dei più grandi esponenti della Formula 1 hanno acceso i riflettori sul pilota inglese. Si legge su ternananews.it

F1 | Mercedes, Wolff: “Kimi e George perfetti, ma c’è un quattro volte campione del mondo che deve decidere cosa fare” - Toto Wolff continua a strizzare l'occhio a Max Verstappen, anche se il team principal della Stella si coccola l'attuale formazione di piloti titolare formata da George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Lo riporta msn.com