Strage di Bologna ergastolo definitivo per Bellini | fu tra gli esecutori dell’attentato del 1980

La tragica strage di Bologna, che costò la vita a 85 persone il 2 agosto 1980, rappresenta uno dei capitoli più oscuri della nostra storia. Dopo decenni di dibattimenti, la Cassazione ha confermato l’ergastolo definitivo per Paolo Bellini, ex militante di Avanguardia Nazionale, riconosciuto come uno degli esecutori dell’attentato. La giustizia compie un altro passo nel chiudere questa dolorosa pagina: continua a leggere.

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Paolo Bellini, ex Avanguardia Nazionale, coinvolto nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Riconosciuto come esecutore insieme ai Nar, fu identificato anche grazie a un video e alla testimonianza dell’ex moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: strage - bologna - ergastolo - bellini

Vasco Rossi di nuovo contro il genocidio a Gaza durante il concerto a Bologna: “Basta con la strage di innocenti nella Striscia” - VIDEO - Vasco Rossi, icona della musica italiana, torna a spezzare il silenzio con un messaggio forte e deciso contro il genocidio a Gaza, durante il suo concerto a Bologna.

#StrageBologna La Cassazione conferma l'ergastolo per Paolo Bellini https://iltempo.it/attualita/2025/07/01/news/strage-bologna-ergastolo-confermato-cassazione-paolo-bellini-43214657/… #2agosto1980 Vai su X

Il principale imputato è il 72enne killer reggiano Paolo Bellini, accusato di concorso in strage e condannato all’ergastolo nei giudizi di primo grado in Assise e di Assise d’appello Vai su Facebook

Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo a Paolo Bellini; Strage di Bologna, definitivo l'ergastolo per Bellini; Strage di Bologna, Paolo Bellini condannato all'ergastolo anche dalla Cassazione.

Strage di Bologna, ergastolo definitivo per Bellini: fu tra gli esecutori dell’attentato del 1980 - La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Paolo Bellini, ex Avanguardia Nazionale, coinvolto nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 ... Scrive fanpage.it

Strage di Bologna, Paolo Bellini condannato all'ergastolo: chi è l'ex di Avanguardia Nazionale, il ruolo e il processo - La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, 72 anni, ex esponente di Avanguardia Nazionale, ritenuto colpevole di concorso nella strage alla ... Si legge su msn.com