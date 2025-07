Calhanoglu replica a Lautaro Martinez e Marotta | c’è il like di Thuram!

Il caso Calhanoglu si intensifica, tra reazioni e sospetti sui social. Dopo il post di sfogo contro Lautaro Martinez e Beppe Marotta, il centrocampista turco ha risposto con parole dure, denunciando mancanza di rispetto. Intanto, il like di Thuram sulla sua pagina alimenta i rumors, aggiungendo pepe a una vicenda che scuote l’ambiente nerazzurro. La situazione è tutt’altro che chiusa: cosa succederà ora? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Like sospetto di Marcus Thuram al post social di sfogo di Calhanoglu nei confronti di Lautaro Martinez e Beppe Marotta, in merito alle parole post Inter-Fluminense. ALTRI DETTAGLI – Si infittisce il caso Calhanoglu con nuovi dettagli. Infatti, questa mattina, il turco ha replicato agli attacchi di Lautaro Martinez e Beppe Marotta, arrivati nella serata di ieri nel post partita di Inter-Fluminense. Il turco ha parlato di mancanza di rispetto e di slealtĂ aprendo praticamente alla rottura con la societĂ interista. Nelle prossime settimane ci dovrĂ essere necessariamente un incontro per fare chiarezza una volta per tutte: o si andrĂ per la separazione o si ricucirĂ il tutto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu replica a Lautaro Martinez e Marotta: c’è il like di Thuram!

