Inter-Fluminense le pagelle dei nerazzurri eliminati

L'Inter di Chivu si congeda dalla stagione con una sconfitta pesante e un rendimento deludente contro il Fluminense. La partita, terminata 0-2, mette in evidenza le difficoltà dei nerazzurri, stanchi e privi di brillantezza. Analizziamo le pagelle dei protagonisti, svelando i punti forti e le criticità di una squadra che, nonostante tutto, ha dato il massimo. Ecco le valutazioni che raccontano l’istantanea di un campionato appena concluso.

Inter-Fluminense termina 0-2, ma più che il risultato si dovrebbe parlare di fiacchezza. La squadra di Chivu non entra mai in partita e conclude stremata una stagione da 63 gare. Di seguito le pagelle dei giocatori dell'Inter e i giudizi. SOMMER 5 – Stralunato, resta piantato sulla linea di porta

