Via libera alla commercializzazione di carne di cinghiale in Puglia | svolta epica su imbeccata della CIA

Un'epocale svolta si affaccia sulla scena gastronomica pugliese: grazie all'intervento della CIA Bari, la carne di cinghiale potrà presto essere commercializzata al dettaglio e somministrata a livello locale. Un rivoluzionario cambiamento che sfida i limiti attuali, aprendo nuove opportunità per esercizi e consumatori. Con questa modifica, la regione si prepara a valorizzare il selvatico in modo sostenibile e responsabile, offrendo un gustoso assaggio di innovazione sotto il sole del Sud.

Bari. Presto in Puglia sarà possibile commercializzare al dettaglio, o somministrare a livello locale, piccoli quantitativi di carne di cinghiale su richiesta del consumatore finale o dell’esercente di piccoli esercizi commerciali. L’articolo 15 della legge regionale numero 28 del 2018 oggi vieta la vendita della fauna selvatica abbattuta, ma la proposta di modifica formalizzata qualche giorno fa dall’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia potrebbe cambiare le carte in tavola, aprire nuovi scenari per strutture ricettive e piccoli imprenditori e innescare un vero e proprio circolo virtuoso con vantaggi economici non indifferenti per gli operatori pugliesi e non solo: in questo modo, infatti, il valore aggiunto resterebbe totalmente in Puglia, donando una boccata d’ossigeno a commercianti e imprenditori, favorendo un particolare tipo di turismo enogastronomico e offrendo al consumatore finale prodotti tipici, cacciati, esaminati, lavorati e trasformati sul territorio, con la garanzia di analisi e tracciabilità che possano contemplare ogni aspetto di igiene e sanità pubblica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Via libera alla commercializzazione di carne di cinghiale in Puglia: svolta epica su imbeccata della CIA

