Il Milan si rifà il look | le nuove maglie dei portieri

Il Milan si rinnova anche tra i pali, sfoggiando le nuove maglie per la stagione 2025-26. Dal verde acqua, già indossata da Maignan, all’arancione e al verde, ogni dettaglio è pensato per sorprendere. Un look fresco e audace che riflette l’evoluzione del club. Scopri tutte le novità nel video e lasciati conquistare dal nuovo stile dei portieri rossoneri!

Il Milan si rifà il look. E lo fa partendo dalla porta con le nuove maglie per la stagione 2025-26. La prima sarà color verde acqua: Maignan l’ha pure già indossata in occasione dell’ultima partita di questa stagione contro il Monza. La seconda, invece, sarà quella arancione e la terza quella verde.?Guardale nel dettaglio in questo video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Milan si rifà il look: le nuove maglie dei portieri

