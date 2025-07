Wimbledon Sinner sul velluto all' esordio | battuto Nardi in tre set ora sfiderà Vukic Finale 6-4 6-3 6-0

L’emozione è alle stelle a Wimbledon: sul velluto, l’esordio di Sinner, che supera Nardi in tre set e ora sfida Vukic in un match imperdibile. Nel tabellone femminile, debutto vincente di Elisabetta Cocciaretto contro la numero 3 Pegula. Sonego avanza con determinazione, mentre Musetti e Arnaldi promettono di regalare grandi emozioni. Il torneo si infuoca: il meglio del tennis italiano si prepara a scrivere pagine indimenticabili.

Nel tabellone femminile esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto che ha battuto la numero 3 Pegula. Avanti anche Sonego, in campo ci sono Musetti e Arnaldi.

