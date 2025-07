Prossima partita Juve al Mondiale per Club quando gioca nei quarti e contro quale avversaria

La Juventus si prepara a vivere un emozionante percorso nel Mondiale per club, con lo sguardo già puntato ai quarti di finale. Dopo aver sfidato il Real Madrid agli ottavi, i bianconeri potrebbero affrontare un'altra grande squadra nelle prossime sfide. Resta con noi per scoprire le ipotesi e le date di questa avventura internazionale che promette emozioni e spettacolo. Continua a leggere e non perdere gli aggiornamenti più recenti!

La Juve affronta il Real Madrid agli ottavi di finale ma guarda già avanti: quale potrebbe essere l'avversaria ai quarti di finale del Mondiale del Club e quando potrebbe tornare in azione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

Juve, non solo i premi FIFA: bonus da 1 milione alla squadra per i quarti Battere il Real Madrid vorrebbe dire per i bianconeri incassare 12 milioni in premi per il Mondiale per Club. La Juventus si prepara a sfidare il Real Madrid agli ottavi di finale del Mondial Vai su Facebook

Juventus , non solo i premi FIFA: la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale per Club può valere bonus da 1 milione alla squadra Vai su X

