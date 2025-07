Mutui in Toscana a giugno scendono ancora i tassi del variabile

In Toscana, giugno 2025 segna un nuovo sorpasso nel mondo dei mutui: i tassi variabili continuano a scendere, rendendo questa opzione più conveniente rispetto al fisso per la prima volta dopo oltre due anni. Un trend che sorprende gli esperti e offre nuove opportunità ai mutuatari desiderosi di approfittare di condizioni più favorevoli. Scopri come questa evoluzione potrebbe influenzare le tue scelte finanziarie e i tuoi progetti di casa.

Firenze, 1 luglio 2025 – Nel secondo semestre 2025 domina ancora il tasso fisso, ma i mutui a tasso variabile tornano ad essere interessanti. Anche a giugno 2025, infatti, questi ultimi stanno scendendo: dopo oltre due anni i finanziamenti a tasso variabile sono più convenienti di quelli a tasso fisso, con leggero anticipo rispetto alle previsioni. E’ quanto emerge dall’osservatorio di Mutuionline.it, che evidenzia, come, a seguito dell’ultimo taglio dei tassi operato dalla Bce il 5 giugno scorso, il Tan medio dei mutui a tasso variabile è sceso dal valore del 2,83% registrato a maggio al 2,62% attuale, con le migliori offerte che dal 2,40% sono passate al 2,26%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mutui in Toscana, a giugno scendono ancora i tassi del variabile

