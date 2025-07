Re Carlo III d’Inghilterra ha già predisposto i suoi funerali e c’è un dettaglio strappacuore

Re Carlo III d'Inghilterra sta orchestrando i dettagli dei suoi funerali con una delicatezza sorprendente, riflettendo la sua personalità e battaglie. La già avviata “Operation Menai Bridge” prevede riti solenni e, soprattutto, un tocco di sostenibilità, simbolo del suo impegno ambientale. Ma ciò che cattura l’attenzione è la decisione di coinvolgere i Sussex – Harry e Meghan – in un momento così delicato, sottolineando il desiderio di unione e rispetto.

Sarebbe già in corso la cosiddetta " Operation Menai Bridge ", il piano istituzionale predisposto per i funerali di re Carlo III, affetto da un cancro incurabile. Il programma, dettagliatissimo, prevede una serie di riti e cerimonie, ma ciò che sorprende è la personalizzazione voluta da Carlo. In primis, la cerimonia sarà sostenibile, in linea con le battaglie ambientali del sovrano. Soprattutto, Carlo ha voluto che i Sussex – Harry, Meghan e i loro bambini – abbiano ruoli importanti, riservando loro un posto centrale nel silenzioso tentativo di ricomporre la frattura familiare. Il cerimoniale prevede un periodo di dieci giorni di lutto ufficiale, una processione solenne con corteo militare, e cerimonie presso luoghi simbolici come la Westminster Abbey e la St.

