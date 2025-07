I giovani vanno in treno e in bus gratis con Lazio in tour 2025

Se sei un giovane tra i 16 e i 25 anni residente nel Lazio, preparati a vivere l'estate in modo diverso: dal 1° luglio al 15 settembre, potrai viaggiare gratuitamente su treni e bus grazie a “Lazio in tour gratis 2025”. Questa iniziativa, approvata dalla regione, vuole rendere più accessibile e sostenibile la mobilità dei giovani, incentivandoli a scoprire il territorio e a muoversi liberamente. Un'occasione da non perdere per esplorare il Lazio senza spendere un euro!

Roma, 1 luglio 2025 – A partire dal 1° luglio fino al 15 settembre i mezzi di trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral saranno gratuiti per tutti i giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni compiut i, residenti nel Lazio, iscritti alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi”. L’iniziativa “Lazio in tour gratis 2025 ” è stata approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera, e dell’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Simona Baldassarre. Obiettivo di “Lazio in tour gratis”, per il quale la Regione Lazio ha stanziato 775 mila euro, è incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale per promuovere e valorizzare il territorio offrendo ai giovani l’opportunità di usufruire gratuitamente, durante la stagione estiva, dei servizi di trasporto pubblico locale regional i su strada e su ferrovia in seconda classe, gestiti rispettivamente da Cotral S. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

