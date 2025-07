Mediterraneo conteso l’Italia tra Mosca e Pechino Il commento di Mayer

Il Mediterraneo, crocevia di interessi e alleanze strategiche, si trova al centro di una sfida geopolitica senza precedenti. Il rapporto 2025 della Med-Or Italian Foundation, con le analisi di Cossiga e Casini, svela come le tensioni tra Mosca e Pechino stiano modellando nuovi scenari nella regione. Un documento imprescindibile per comprendere le dinamiche globali e le implicazioni future, offrendo spunti fondamentali anche a docenti e studenti di relazioni internazionali.

È appena uscito il rapporto annuale 2025 della Med-Or Italian Foundation e, come sottolineano nell’introduzione Anna Maria Cossiga ed Enrico Casini, contiene nuove sezioni utili a cogliere nella loro complessitĂ le numerose interdipendenze che legano il Mediterraneo alla dimensione politica globale. Pertanto, l’attento studio del report è vivamente consigliato non solo agli esponenti del mondo politico e imprenditoriale, ma anche a docenti e studenti che vivono quotidianamente nel mondo accademico. Basta scorrere l’indice dei 28 capitoli per capire che si tratta di un supporto prezioso per le attivitĂ didattiche e di ricerca che le universitĂ italiane dedicano ai temi della sicurezza nazionale e della politica internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net Š Formiche.net - Mediterraneo conteso, l’Italia tra Mosca e Pechino. Il commento di Mayer

