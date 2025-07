Il processo di Puff Daddy ha generato su YouTube video generati con l’AI da 70 milioni di visualizzazioni

Il processo di Puff Daddy ha catturato l’attenzione di milioni di utenti su YouTube, grazie a video generati con l’intelligenza artificiale che hanno raggiunto ben 70 milioni di visualizzazioni. Il The Guardian ha analizzato decine di canali, sollevando interrogativi sulla veridicità di tali contenuti e sul loro impatto. Mentre la giuria si pronuncia sul verdetto, è evidente come l’AI stia rivoluzionando il modo di creare e consumare contenuti digitali, puntando i riflettori su un fenomeno destinato a cambiare il futuro dell’informazione.

Il The Guardian ha passato in rassegna decide e decine di canali YouTube perché incuriosito dal numero – e soprattutto da milioni di visualizzazioni – che hanno generato i video, generati con l’intelligenza artificiale. Quindi non proprio rispondenti al vero. Il tema è il processo di Puff Daddy che iniziato a maggio è terminato da poco, al momento la giuria sta dibattendo per il verdetto. I video non solo hanno hanno milioni di visualizzazioni, ma fatto molto grave lucrano sulla disinformazione. Secondo i dati raccolti da YouTube, negli ultimi 12 mesi, ventisei canali hanno generato quasi 70 milioni di visualizzazioni da circa 900 video di Puff Daddy basati sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it