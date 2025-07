Francobollo per 60 Fondazione Airc impegno per ricerca oncologica in Italia

Oggi celebriamo un traguardo importante: il francobollo dedicato ai 60 anni della Fondazione Airc, simbolo di impegno e speranza nella lotta contro il cancro in Italia. Emesso dal Ministero nell’ambito della serie 'Valori sociali', questo timbro rappresenta un tributo alla ricerca oncologica e alle persone che ogni giorno ne sono protagoniste. Un piccolo gesto che rafforza il nostro sostegno alla battaglia contro la malattia e invita tutti a fare la propria parte.

(Adnkronos) – Presentato oggi il francobollo dedicato ai 60 anni della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, emesso dal Ministero nell’ambito della serie tematica 'Valori sociali'. La cerimonia si è tenuta presso il Salone degli Arazzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del sottosegretario al ministero delle Imprese e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

#Francobollo dedicato ad AIRC, che riproduce il profilo di una ricercatrice al microscopio affiancata dal logo celebrativo del 60° anniversario della Fondazione per la ricerca sul cancro. Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: https://filatelia.poste.it Vai su Facebook

