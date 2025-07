Paolo Capone il leader Udell' UGL nominato Cavaliere della Repubblica Italiana

Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, ha ricevuto il prestigioso titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, un riconoscimento che celebra il suo impegno per i diritti dei lavoratori e il ruolo cruciale degli intermedi nel panorama attuale. Consegnato dal Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, questa onorificenza sottolinea l'importanza di una leadership forte e responsabile in tempi di grandi sfide sociali ed economiche. Le sfide...

Il Segretario Generale dell'UGL, Paolo Capone, ha ricevuto il titolo di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. A consegnare il riconoscimento il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella. “È per me un grande onore ricevere questo prestigioso riconoscimento istituzionale – ha dichiarato Capone –. In un'epoca di profonde trasformazioni del mondo del lavoro, il ruolo dei corpi intermedi si conferma sempre più centrale. Le sfide che i lavoratori si trovano ad affrontare, dall'intelligenza artificiale alla transizione energetica, richiedono un rinnovato impegno da parte dei sindacati, affinché siano in grado di accompagnare tali cambiamenti, rafforzando le tutele e promuovendo dignità , sicurezza e qualità del lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it