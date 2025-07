Wimbledon Musetti eliminato al primo turno

L'aria di Wimbledon si fa ancora più amara per Lorenzo Musetti, che, nonostante la sua posizione di testa di serie numero 7, è stato eliminato al primo turno dal sorprendete Nikoloz Basilashvili. Un risultato inatteso che sottolinea quanto il percorso verso il successo possa essere tortuoso, specialmente quando si affrontano ostacoli fisici. La sfida di Musetti ora si sposta sulla sua pronta ripresa e sul futuro in questo prestigioso torneo.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti eliminato al primo turno del singolare maschile di Wimbledon 2025. L'azzurro, testa di serie numero 7, oggi 1 luglio è stato sconfitto dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 126 del ranking, che si è imposto per 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Musetti non ha ancora recuperato in pieno dall'infortunio muscolare che circa un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

