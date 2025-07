Moise Kean al Napoli? L’indizio arriva da Manna | il retroscena

Il calciomercato si infiamma con il possibile ritorno di Moise Kean al Napoli, un indizio che arriva direttamente dal direttore sportivo Manna. Con la clausola rescissoria da 52 milioni attiva dal 1° luglio e una stagione da capogiro con 25 gol in 44 partite, Kean potrebbe essere il colpo a sorpresa di questa estate. Ma cosa c'è dietro questa suggestiva possibilità ? Scopriamo il retroscena che potrebbe cambiare le sorti del mercato azzurro.

L'attaccante della Fiorentina è stato nuovamente accostato agli azzurri e l'indizio arriverebbe stesso dal direttore sportivo Manna: scopri il retroscena Da oggi, 1 luglio, è attiva la clausola rescissoria da 52 milioni di euro di Moise Kean. Il centravanti italiano è reduce da una stagione strepitosa, con 25 gol in 44 presenze. Solamente un anno prima, ne aveva realizzate 0 di reti. Un upgrade forse mai visto per un attaccante, con il classe 2000 che ha trascinato la Fiorentina fino alla quarta partecipazione consecutiva alla Conference League. Una qualificazione insperata, ottenuta nell'ultimo turno di campionato, con il crollo parallelo della Lazio contro il Lecce.

