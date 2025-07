Benedetto Fondazione Einaudi | Tassazione legittima solo per spese indispensabili e se risponde a principi di equità trasparenza proporzionalità

La Fondazione Einaudi apre a Napoli un ciclo di incontri dedicati ai temi chiave del governo locale, affrontando questioni come fiscalità, urbanistica e ambiente. Il primo appuntamento, in programma giovedì 3 luglio alle ore 15:00, si concentrerà sulla tassazione legittima, equa e trasparente, rispondendo a principi di proporzionalità e indispensabilità. Un'occasione imperdibile per esplorare come le politiche fiscali possano favorire una gestione più giusta ed efficace degli enti locali.

Primo incontro del ciclo promosso da Fondazione Einaudi a Napoli sui temi fondamentali del governo degli enti locali, 5 appuntamenti dedicati a fiscalità, urbanistica, ambiente, sicurezza e cultura Primo incontro questo giovedì, 3 luglio, alle ore 15:00, del ciclo promosso nel capoluogo parte.

