Slot dice che gli uomini di Nuno sono rivali per il titolo

2025-01-13 12:21:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Arnecrede che il Nottingham Forest sia nella corsa aldella Premier League e si aspetta un’altra dura prova quando porterà il Liverpool al City Ground domani sera.Il Forest ha sfidato le previsioni pre-campionato di una battaglia per la retrocessione con un meraviglioso periodo di forma che li vede seduti al terzo posto in classifica – sei punti dietro il Liverpool in testa alla classifica dopo aver giocato una partita in più.Hanno vinto sei partite di campionato di fila e una settima li vedrebbe avvicinarsi ai Merseysiders.ha detto: “Ho sempre detto che puoi giudicare meglio la classifica a metà stagione. Quel momento è lì adesso. Se il Forest è al nostro livello, l’Arsenal e il Chelsea, allorasicuramente una squadra in competizione con noi e con le altre.