Roma ci riprova e brucia nuovi milioni per superare i campi Rom

Castelno, uno deirom più grandi d’Italia, è destinato a chiudere entro il 2026, ma l’impressione è che dietro questa nuova promessa si nasconda l’ennesimo spreco di risorse pubbliche. Infatti il grande campo rom della Capitale, è solo uno dei capitoli di una storia fatta di sprechi, degrado e fallimenti. Dal 2012 al 2017 asono stata investiti oltre 60di euro nella gestione dei, ma l’emarginazione, l’abbandono ed il degrado sono rimasti immutati.Il copione è sempre lo stesso:di euro spesi e proclami di inclusione e integrazione che svaniscono nel nulla. Un destino che sembra incombere anche sul campo rom di Castelno, con l’ennesima “soluzione temporanea” che rischia di trasformarsi in un nuovo fallimento.Un piano pieno di incogniteIl nuovo piano per la chiusura di Castelno prevede un intervento della durata di 22 mesi, dal marzo 2025 all’ottobre 2026, suddiviso in quattro aree principali: creazione di alloggi temporanei, regolarizzazione documentale per i residenti, percorsi di formazione e inserimento lavorativo, e iniziative per combattere i pregiudizi e migliorare l’accesso ai servizi sanitari.