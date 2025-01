Lanazione.it - Piace la Biblioteca Carducci: 5.800 presenze in più nel corso del 2024

CITTÀ DI CASTELLO – Questa è davvero una ’Città che legge’. Ilè stato un anno importante per laComunale ’’: quasi 35mila lecon un incremento di 5.800 unità rispetto al 2023.di utenti di ogni età registrate all’interno di Palazzo Vitelli a San Giacomo nei locali della, della Sala ’Rossi-Monti’ e del “Digipass” a piano terra. Il raffronto con il 2023 è positivo in tutti i settori. Sono stati 6078 i prestiti di libri per quanto riguarda gli adulti (5986 da sistema; 92 manuali), 5558 i bambini-ragazzi (5441 da sistema; 117 manuali), NPL: 2992 (tutti da sistema) e 38 interri. Nellaha dunque registrato una nuova crescita di utenti. "L’attività dellasi è svolta su vari fronti, tenendo sempre presente l’opportunità di creare reti di collaborazione con scuole, enti e associazioni del territorio, nel rispetto anche di quanto dichiarato nel Patto per la lettura, che ci vede ente capofila per la nostra zona territoriale", ha spiegato l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, nel manifestare soddisfazione per il recente riconoscimento di ’Città che legge’, per il triennio-26 assegnato dal “Centro per il Libro e la lettura di intesa con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).