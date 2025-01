Ilfattoquotidiano.it - Personale sanitario aggredito, due episodi in Trentino-Alto Adige. Infermiera schiaffeggiata a Napoli

Un fenomeno che non si arresta quello delassalito e in alcuni casi ferito durante il loro lavoro. Nuove aggressioni ai danni di: due casi sono avvenuti in, un altro in Campania. Un medico del Pronto soccorso dell’ospedale di Merano è stato picchiato con calci e pugni da un paziente tossicodipendente che pretendeva la prescrizione gratis di un farmaco. L’uomo – racconta il quotidiano Dolomiten – poco prima era stato visitato da un altro medico che gli aveva prescritto il farmaco a pagamento.Il paziente è così tornato al pronto soccorso per protestare con un altro medico. Secondo la banca dati, in precedenza si era però già fatto prescrivere lo stesso farmaco nei nosocomi di Bolzano e Bressanone. A questo punto il medico gli ha proposto una visita neurologica oppure psichiatrica, che il paziente ha però rifiutato.