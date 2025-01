Thesocialpost.it - Paolo Cognetti sul TSO subito: “Trattamento illegale”

, scrittore di successo e autore de Le otto montagne, torna a parlare del difficile periodo vissuto negli ultimi mesi. A dicembre aveva rivelato di essere stato sottoposto a unSanitario Obbligatorio (TSO). Ora, in un servizio delle Iene su Italia 1, racconta nuovi dettagli.Leggi anche: Al Bano, l’indiscrezione bomba di Fabrizio Corona: “Ha seri problemi di salute, necessario un trapianto di fegato“In ospedale mi hanno legato al letto con delle cinghie e mi hanno sparato un siringone nella coscia senza dirmi cosa fosse. Secondo me quello che mi hanno fatto era”, afferma. Lo scrittore racconta di essersi ritrovato a casa il giorno dopo grazie all’intervento della sorella, che lo ha portato via.La diagnosi e il percorso difficileNella sua baita a Estoul, in Valle d’Aosta,si rifugia per ritrovare serenità e forza.