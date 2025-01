Movieplayer.it - Obi-Wan Kenobi, confermato il ritorno di Ewan McGregor? Ecco dove apparirà

Dopo la prima e unica stagione del suo show,potrebbe farnei panni del Maestro Jedi in un'altra serie in arrivo in streaming La settimana scorsa è arrivata la conferma che la star de Il trono di spade Rory McCann prenderà il posto del compianto Ray Stevenson nel ruolo di Baylan Skoll nella seconda stagione di Ahsoka. Se il cast sta iniziando a riunirsi, i lavori sulla serie Star Wars saranno ormai ben avviati. La prima stagione si è conclusa con un enorme cliffhanger quando il Grand'Ammiraglio Thrawn è tornato nella Galassia principale e si è avvicinato a Dathomir insieme alle Grandi Madri. Ezra Bridger, nel frattempo, si è riunito con Hera Syndulla, mentre Ahsoka Tano e Sabine Wren sono rimaste bloccate su .