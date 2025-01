Napoli presentata la prima offerta per Garnacho | la risposta dello United e i prossimi sviluppi

Leggi su Spazionapoli.it

CalcioUltimissime –laper Alejandro, arriva ladel Manchester: inella trattativa Per il calcioultimissime arrivano sulla trattativa che potrebbe portare ad Alejandro. Mentre il direttore sportivo Giovanni Manna è in volo verso Nizza per discutere dell’uscita di Khvicha Kvaratskhelia con l’entourage del Paris Saint Germain, gli stessi dirigenti partenopei avrebbero presentato laufficiale al Manchesterper l’argentino, identificato come il sostituto del 77 georgiano.Colloqui intensi, per quello che nella giornata di ieri si è trasformato da un rumor, ad una pista sempre più concreta che potrebbero percorrere gli azzurri in questi giorni. L’intenzione è di dare un’accelerata alle due trattative, sia in uscita, che in entrata, per far sì di chiuderle entro una settimana.