Musk: il diavolo?

Cosa ha fatto Elon? Molti non lo sanno. Oltre ad aver creato Tesla, l’auto elettrica, e trasformato Twitter in X, ha lanciato in orbita un “trenino” di satelliti che copre l’intero pianeta in soli 90 minuti. Si tratta di Starlink, una rete globale di satelliti a circa 500 chilometri dalla Terra, pensata per garantire comunicazioni senza interruzioni. Starlink ha già mandato in pensione i “buchi” della banda larga e del 5G, risparmiando lavoro e costi inutili. Ad oggi conta 4 milioni di clienti e offre abbonamenti per privati a partire da 29 euro al mese. Anche Bezos, il fondatore di Amazon, sta pensando a una soluzione simile, maè già avanti.Ma allora,è davvero un “dal mantello nero”, come qualcuno lo dipinge? Prima sembrava avere un cuore rosso e democratico.