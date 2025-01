Anteprima24.it - Manfredi: “Niente giustifica le violenze, più risorse sul disagio”

Tempo di lettura: 3 minuti“Siamo vicini ai sindaci Gualtieri, Lo Russo e Lepore per leche hanno colpito le loro città. La nostra solidarietà va anche agli agenti feriti e alle forze dell’ordine impegnate. Non esistono maizioni alla violenza, si tratta di atti inaccettabili che determinano una ancora più accentuata diminuzione della percezione di sicurezza da parte dei cittadini”. Lo afferma in una nota il presidente di Anci e sindaco di Napoli Gaetano.“Occorre una risposta ferma e unitaria da parte delle Istituzioni e maggiorida destinare alla prevenzione dei disagi sociali e alla sicurezza urbana – aggiunge –che siano parametrate alla serietà del tema, utili a fornire strumenti che consentano a noi Sindaci di poter agire efficacemente sui territori a tutela della sicurezza dei cittadini e che permettano l’implementazione di politiche utili a favorire i processi di integrazione e di inclusione nelle nostre città”.