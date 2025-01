Sport.quotidiano.net - Liga, l'Atletico Madrid si riprende la vetta della classifica

Roma, 13 gennaio 2025 – L'mantiene il sangue freddo e sila testa: contro l'Osasuna basta Julian Alvarez per regalare tre punti fondamentali a Simeone per la corsa al titolo. I colchoneros salgono a quota 44 punti, a +1 sul Real che il diciannovesimo turno l'aveva giocato il 4 dicembre contro l'Athletic Bilbao, partita nella quale i baschi si imposero per 2-1 grazie alle reti dell'ex Torino Berenguer e di Guruzeta. Alla luce dei risultati maturati in questo weekend, la squadra di Valverde rimane al quarto posto a due sole lunghezze dal Barcellona, che, come il Real, aveva giocato la giornata in anticipo. I blaugrana, che come il Real sono stati impegnati nella Supercoppa di Spagna, il 3 dicembre sconfissero il Mallorca con un sonoro 5-1 ad opera di Raphinha, Ferran Torres, de Jong e Pau Victor.