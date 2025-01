Ilrestodelcarlino.it - L’esempio di Benedetta: "Con sorriso e spontaneità hai illuminato tutti noi"

"Con il suoe la sua spontanea simpatiaha saputo rendere più luminose le giornate dei compagni e dei docenti. Il suo esempio di delicatezza e autenticità resterà per sempre un insegnamento pernoi: un invito a coltivare il rispetto, la bontà, la bellezza delle piccole cose e l’entusiasmo per la vita". Sono le parole scelte dalla comunità della scuola secondaria di primo grado Fermi dell’Istituto comprensivo Urbani per ricordareBlasi, la 20enne di Castelplanio che si è spenta venerdì dopo aver combattuto tenacemente contro un brutto male. "Beje", durante un periodo di ricovero al Salesi della scorsa estate, aveva composto una canzone che, nell’invito a non arrendersi mai, era divenuta uno straordinario inno alla vita. Ieri pomeriggio il paese si è fermato per i funerali, stringendosi all’incolmabile dolore dei genitori Milena e Damiano, della sorella Beatrice e dei parenti.