Ilfattoquotidiano.it - Leonardo DiCaprio nella bufera: “E’ scappato dai roghi di Los Angeles sul suo aereo privato super inquinante ed è volato in Messico”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

scappa dell’incendio di Losusando un jet. Sta facendo molto discutere il comportamento della celebre star di Hollywood in fuga dall’inferno di fuoco californiano. Insomma, mezzo mondo scientifico collega gravi ed epocali cataclismi all’aumento delle temperature, quindi al cambiamento climatico, e il paladino miliardario delle cause ambientaliste che fa? Sale su un jet che espelle gas inquinanti come non mai e si dirige assieme alla fidanzata Vittoria Cerettiridente località turistica di Cabo San Lucas, in, poco più di mille chilometri a Sud di Los.Sono state più di 100mila le persone evacuate a ridosso dello scorso weekend tra gli incendi devastanti di Pacific Palisades e Eaton (ancora attivi). Politici, ambientalisti e gente dello spettacolo hanno accusato apertamente le autorità californiane di non aver fatto un corretto lavoro di manutenzione nel ripulire la vegetazione dalle colline, soprattutto con i bollettini meteo che prevedevano l’arrivo di forti venti.