Iodonna.it - La senatrice a vita racconta il docufilm incentrato su di lei, senza però dimenticare quanto sta avvenendo nel conflitto tra Israele e Hamas

«Il film? Breve storia della miache mi vede sorridente sulla spiaggia di Pesaro da me molto amata, ma non erano ancora successe alcune cose. Il film era stato girato prima del 7 ottobre e prima dell’8 di ottobre, due date che hanno segnato profondamente il mio carattere, il mio umore, e la mia percezione dei fatti di cui sono ancora una volta testimone. Spero che il film venga capito per quello che è la storia di una».Così laLiliana Segre intervenendo con un video messaggio all’evento organizzato dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte che si è tenuto presso la Citroniera della Reggia di Venaria. Sopravvissuto alla Shoah scopre di avere un nipote guarda le foto La serata ha visto la proiezione delLiliana, seguito da un dibattito moderato da Claudia Conte a cui hanno partecipato il regista Ruggero Gabbai, il Presidente e la Direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude Michele Briamonte e Chiara Teolato, il Presidente della Fondazione Museo della Shoah Mario Venezia, il Presidente della Comunità Ebraica di Torino Dario Disegni, Giulio Disegni, vice presidente Ucei, Ugo Foa, scrittore, costretto nel 1938, a seguito dell’emanazione delle «leggi per la difesa della razza» da parte del regime fascista, a vivere nascondendosi per non essere deportato.