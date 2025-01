La chiudiamo qui Grande Fratello tra la coppia è finita a urla in faccia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro la Casa delè arrivato il momento della resa dei conti, unache era sembrata sul punto di nascere ha deciso di rompere i rapporti. Il loro tira e molla era andato avanti per settimane, avvicinamenti e allontanamenti, fino al duro confronto delle ore scorse che ha scritto la parola fine sulla loro storia. Intanto la puntata di stasera, 13 gennaio, si annuncia ricca di colpi di scena.>> “Sta male”., MaVi e Tommaso corrono ad aiutarlo: il concorrente in crisiSecondo alcuni rumors sarebbe pronto ad entrare nella Casa del Gf anche un altro personaggio. In questo caso, però, non sappiamo molto, solo che si tratta di “un uomo dal passato controverso“. Intanto c’èattesa per vedere chi tra Helena e Ilaria dovrà lasciare la Casa dopo il caos della lite, le nomination d’ufficio e il conseguente abbandono di Jessica.