Calciomercato.it - Juve, stretta finale per Kolo Muani: ecco cosa può succedere dopo l’infortunio dell’attaccante

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante francese in cima alla lista bianconera: possibili novitàla notizia delUn problema attacco che si fa sentire. Anche il derby contro il Torino lo ha dimostrato: in casantus c’è un nodo da risolvere legato ai gol. Dusan Vlahovic è finito spesso al centro delle critiche per prestazioni deludenti, ma la verità è che alle spalle del serbo, autore di 12 reti stagionali, non c’è sostanzialmente nessuno.ntus, possibile ostacolo Arsenal per(LaPresse) – Calciomercato.itIl club bianconero è infatti al lavoro su più fronti per quanto riguarda il mercato. E se in difesa nelle ultime ore si parla molto del terzino portoghese Alberto Costa del Vitoria Guimaraes, per quanto riguarda l’attacco diverse sono le piste seguite. Due portano al Manchester United.