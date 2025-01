Liberoquotidiano.it - "Io so cosa è successo": Jannik Sinner, sfida totale alla Wada dopo la prima vittoria | Video

Unaconvincente contro un avversario scomodo come Nicolas Jarry. Tre set convincenti per decretare cheè partito col piede giusto al via degli Australian Open. Ad aprile, però, c'è da giocare la partita più importante: al Tas di Losanna, nella sentenza che determinerà se subirà una squalifica (o meno) per la sua contaminazione indiretta al Clostebol nel torneo dello scorso febbraio a Indian Wells. "Questo non è un momento facile, vediamo ancheesce — ha dettonel corso della conferenza stampalacontro il tennista cileno Jarry —. Resto positivo sulla situazione, non dovrebbe uscire niente. Mi hanno detto che non è colpa mia. Io so quello che è, io so la verità. La data? Non è lunga, però.". Sullasi ritiene soddisfatto: "Lache dico quando mi chiedonomi piaccia dell'Australia è il pubblico — le sue parolela partita —.