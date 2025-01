Ilnapolista.it - Il pezzotto va più forte che mai, e la colpa è solo del calcio che tratta la gente come mucche da mungere (So Foot)

Lo streaming illegale, altrimenti detto “pezzottò” in Francia, “continua a funzionare bene, se non meglio che mai”. Un po’ ovunque, ma in Francia di più: lì “ha ampiamente soppiantato l’emittente del campionato francese in Francia”, scrive So.Per dire: se Dazn raggiungere un limite massimo di 500.000 abbonati, più di 800.000 si affiderebbero all’Iptv. “Un fenomeno di proporzioni senza precedenti”, ha detto Benjamin Morel, direttore generale della Lfp Médias, a Le Monde: secondo uno studio Ipsos, il 37% dei potenziali telespettatori del campionato francese opterebbe ormai per canali di trasmissione illegali, una cifra addirittura in salita.La rivista francese scrive tondo tondo che “dietro le dimensioni folli assunte dalla pirateria del prodotto commerciale della Lega, quest’ultima non può più nascondersi: con le sue scelte disastrose, è la principale responsabile di questa situazione”.