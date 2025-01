Thesocialpost.it - Ha ucciso due donne, ma per lui niente ergastolo: la sentenza che scatena rabbia e polemiche

Trent’anni di pena anziché l’richiesto dalla Procura in un caso di duplice femminicidio, considerando “la comprensibilità umana delle motivazioni che hanno portato l’autore a compiere il reato”. È quanto afferma la Corte di assise di Modena, spiegando perché le attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alle aggravanti per Salvatore Montefusco, accusato di averla moglie e la figlia di lei il 13 giugno 2022. Nellasi sottolinea che, arrivato a 70 anni senza precedenti penali, non avrebbe mai commesso atti così gravi se non fosse stato influenzato dalle difficili dinamiche familiari che si erano create nel tempo.Leggi anche: Campania, emergenza maltempo: 7 persone intrappolate, c’è anche un bimboA Castelfranco Emilia, madre e figlia sono state uccise in casa con un’arma da fuoco: il marito e patrigno delle vittime ha confessato.