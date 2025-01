Ilrestodelcarlino.it - Guerriglia a Bologna, Bignami: “Grave errore esporre la bandiera palestinese. Il sindaco divide la città”

, 13 gennaio 2025 – “Accusare la comunità ebraica di strumentalizzare un attacco subìto, come ha fatto ilMatteo Lepore, è molto, irricevibile, considerata la storia e il rispetto che le si deve. Ladal balcone di Palazzo D’Accursio non andava neanche esposta, così sila comunità, non la si unisce. E la questione mediorientale non può essere affidata alle tifoserie opposte”. Galeazzo, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, va giù duro contro l’esposizione del vessillo della Palestina fuori dal palazzo comunale. Un segnale politico difeso, anche ieri in Consiglio comunale dal primo cittadino bolognese. Capogruppo, negli scontri di sabato c’è una saldatura inedita tra giovani di seconda generazione, spesso minorenni, collettivi e anarchici.