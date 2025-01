Quotidiano.net - Guerra a Gaza, fonti: “Pronto l’accordo su ostaggi e tregua”. Chi è il personaggio chiave della svolta

Roma, 13 gennaio 2025 –nella notte in Qatar per il rilascio deglie la. “Stiamo aspettando una risposta da Hamas, tutto ora dipende da Muhammad Sinwar”, fratello dell’ex leader di Hamas ucciso a. Questa la dichiarazione di una fonte israeliana, riportata dalla tv Kan. "La– ha dichiarato la fonte – è stata raggiunta dopo i colloqui tra il capo del Mossad David Barnea, il primo ministro del Qatar al Thani e l’inviato di Trump in Medio Oriente, Steve Witkoff". EDITORS NOTE: Graphic content / People carry the body of a victim from the rubble of a building destroyed in Israeli airstrikes inCity on January 13, 2025, amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP) Un funzionario informato sui negoziati ha dichiarato a Reuters che il mediatore del Qatar ha consegnato a Israele e Hamas una bozza “finale” di un accordo.